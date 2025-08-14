Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько систем ПВО не хватает Украине для защиты газовых объектов

Сколько систем ПВО не хватает Украине для защиты газовых объектов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:27
Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты газовой инфраструктуры
Установка ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Последние атаки России не повлияли на процесс закачки газа в хранилища Украины. Впрочем, угроза сокрушительных атак никуда не делась, а Украине до сих пор не хватает систем противовоздушной обороны для полноценной защиты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Реклама
Читайте также:

Украина недостаточно защищена системами ПВО

Рябцев отметил, что высшее политическое и военное руководство России не медлит и реагирует быстро и агрессивно.

"Мы видим быструю реакцию Российской Федерации на все эти планы, поэтому очень важным, чрезвычайно важным является обеспечение инженерно-технической защиты всех критических объектов, в том числе газоперекачивающих станций, газонаполнительных. То есть всех объектов, которые будут обеспечивать как транспортировку газа по импортным контрактам, так и его последующее распределение между украинскими потребителями. Россияне не будут останавливаться, поскольку плотность активной обороны у нас недостаточна", — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще раньше на Ставке Верховного Главнокомандующего государства озвучивалась потребность в не менее 19 современных систем ПВО типа IRIS-T или Patriot, чтобы гарантировать защиту энергетической инфраструктуры.

"Инженерно-техническая защита сейчас очень важна, чрезвычайно важна, иначе все эти планы использования тех средств и БРР могут быть поставлены или на паузу, или вообще под вопрос", — подытожил эксперт.

Напомним, недавно Нидерланды объявили о передаче Украине ракет для системы Patriot.

Тем временем журналисты показали, как российский президент Владимир Путин окружил свой дворец на Валдае несколькими системами ПВО.

Украина газоснабжение ПВО війна Patriot
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации