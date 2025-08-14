Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты газовой инфраструктуры

Установка ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Последние атаки России не повлияли на процесс закачки газа в хранилища Украины. Впрочем, угроза сокрушительных атак никуда не делась, а Украине до сих пор не хватает систем противовоздушной обороны для полноценной защиты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Украина недостаточно защищена системами ПВО

Рябцев отметил, что высшее политическое и военное руководство России не медлит и реагирует быстро и агрессивно.

"Мы видим быструю реакцию Российской Федерации на все эти планы, поэтому очень важным, чрезвычайно важным является обеспечение инженерно-технической защиты всех критических объектов, в том числе газоперекачивающих станций, газонаполнительных. То есть всех объектов, которые будут обеспечивать как транспортировку газа по импортным контрактам, так и его последующее распределение между украинскими потребителями. Россияне не будут останавливаться, поскольку плотность активной обороны у нас недостаточна", — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще раньше на Ставке Верховного Главнокомандующего государства озвучивалась потребность в не менее 19 современных систем ПВО типа IRIS-T или Patriot, чтобы гарантировать защиту энергетической инфраструктуры.

"Инженерно-техническая защита сейчас очень важна, чрезвычайно важна, иначе все эти планы использования тех средств и БРР могут быть поставлены или на паузу, или вообще под вопрос", — подытожил эксперт.

Напомним, недавно Нидерланды объявили о передаче Украине ракет для системы Patriot.

Тем временем журналисты показали, как российский президент Владимир Путин окружил свой дворец на Валдае несколькими системами ПВО.