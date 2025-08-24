Норвегия выделит 7 млрд крон на Patriot и радары для Украины

Подразделения системы ПВО Patriot стоят на военной базе. Фото иллюстративное: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS

Норвегия объявила о выделении около 7 миллиардов норвежских крон (более 600 миллионов евро) на усиление противовоздушной обороны Украины. Средства направят на совместные усилия с Германией, что позволит передать Киеву две системы Patriot с ракетами и другие средства ПВО.

Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны Норвегии в соцсети X.

Украина получит системы ПВО и радары

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что целью этого шага является защита украинских городов и гражданского населения от воздушных атак.

"Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и защитить гражданское население от российских воздушных атак", — отметил он.

Заявление Министерства обороны Норвегии. Фото: скриншот

Кроме Patriot, Норвегия профинансирует закупку радаров ПВО от немецкой компании Hensoldt, а также комплексов от норвежского производителя Kongsberg.

Как подчеркнул министр обороны Туре Сандвик, противовоздушная оборона является ключевым элементом защиты не только населения, но и военных подразделений и критической инфраструктуры, поэтому совместные усилия с Германией стали еще более масштабными.

Напомним, в начале августа была информация, что Украина может получить две системы Patriot.

Также ранее Нидерланды заявили о передаче системы ПВО для Украины.

Между тем эксперт по энергетике заявил, что газовые объекты в Украине до сих пор не защищены полностью и сказал, сколько систем ПВО нужно для защиты.