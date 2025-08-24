Шмигаль обговорив з міністром оборони Латвії оборонну співпрацю

Андріс Спрудс тисне руку Денису Шмигалю. Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, який прибув із візитом у дні святкування 34-ї річниці Незалежності України. Український міністр подякував латвійському колезі за солідарність та послідовну підтримку, яку Рига надає від початку повномасштабної війни.

Про це Денис Шмигаль на своєму каналі у Telegram.

Шмигаль наголосив, що особливо важливим є нещодавнє рішення уряду Латвії виділити 2 млн євро на закупівлю озброєння для України в межах міжнародної ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (в центрі). Фото: Міністерство оборони України

Ці кошти будуть спрямовані на придбання зброї та обладнання, необхідного для посилення українських оборонних спроможностей.

Переговори Дениса Шмигаля та Андріса Спрудса. Фото: Міноборони України

Окремо було відзначено роль Латвії у діяльності так званої "Коаліції дронів" — міжнародного формату, у межах якого партнери забезпечують Україну безпілотними системами, технологіями та програмами підготовки операторів.

Під час переговорів сторони обговорили не лише оперативні потреби Збройних сил України, а й перспективи довгострокової оборонної співпраці.

"Серед наших пріоритетів — активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових", — повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив 24 серпня про наміри передачі Україні нового пакета допомоги.

Також в США погодилися продати Україні ракети, проте, поставили певну умову.