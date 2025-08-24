Шмыгаль обсудил с министром обороны Латвии оборонное сотрудничество

Латвия выделит средства на оружие для Украины — Минобороны
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, который прибыл с визитом в дни празднования 34-й годовщины Независимости Украины. Украинский министр поблагодарил латвийского коллегу за солидарность и последовательную поддержку, которую Рига оказывает с начала полномасштабной войны.
Об этом Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.
Латвия выделит 2 млн евро на закупку вооружения для Украины
Шмыгаль отметил, что особенно важным является недавнее решение правительства Латвии выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
Эти средства будут направлены на приобретение оружия и оборудования, необходимого для усиления украинских оборонных возможностей.
Отдельно была отмечена роль Латвии в деятельности так называемой "Коалиции дронов" - международного формата, в рамках которого партнеры обеспечивают Украину беспилотными системами, технологиями и программами подготовки операторов.
Во время переговоров стороны обсудили не только оперативные потребности Вооруженных сил Украины, но и перспективы долгосрочного оборонного сотрудничества.
"Среди наших приоритетов — активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных", — сообщил Денис Шмыгаль.
