Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Латвия выделит средства на оружие для Украины — Минобороны

Латвия выделит средства на оружие для Украины — Минобороны

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 13:23
Шмыгаль обсудил с министром обороны Латвии оборонное сотрудничество
Андрис Спрудс жмет руку Денису Шмыгалю. Фото: Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, который прибыл с визитом в дни празднования 34-й годовщины Независимости Украины. Украинский министр поблагодарил латвийского коллегу за солидарность и последовательную поддержку, которую Рига оказывает с начала полномасштабной войны.

Об этом Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Латвия выделит 2 млн евро на закупку вооружения для Украины

Шмыгаль отметил, что особенно важным является недавнее решение правительства Латвии выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

null
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс (в центре). Фото: Министерство обороны Украины

Эти средства будут направлены на приобретение оружия и оборудования, необходимого для усиления украинских оборонных возможностей.

Латвія Україна
Переговоры Дениса Шмыгаля и Андриса Спрудса. Фото: Минобороны Украины

Отдельно была отмечена роль Латвии в деятельности так называемой "Коалиции дронов" - международного формата, в рамках которого партнеры обеспечивают Украину беспилотными системами, технологиями и программами подготовки операторов.

Во время переговоров стороны обсудили не только оперативные потребности Вооруженных сил Украины, но и перспективы долгосрочного оборонного сотрудничества.

"Среди наших приоритетов — активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных", — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил 24 августа о намерениях передачи Украине нового пакета помощи.

Также в США согласились продать Украине ракеты, однако, поставили определенное условие.

Денис Шмыгаль военная помощь Латвия Украина PURL
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации