Шмыгаль обсудил с министром обороны Латвии оборонное сотрудничество

Андрис Спрудс жмет руку Денису Шмыгалю. Фото: Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, который прибыл с визитом в дни празднования 34-й годовщины Независимости Украины. Украинский министр поблагодарил латвийского коллегу за солидарность и последовательную поддержку, которую Рига оказывает с начала полномасштабной войны.

Об этом Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Шмыгаль отметил, что особенно важным является недавнее решение правительства Латвии выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс (в центре). Фото: Министерство обороны Украины

Эти средства будут направлены на приобретение оружия и оборудования, необходимого для усиления украинских оборонных возможностей.

Переговоры Дениса Шмыгаля и Андриса Спрудса. Фото: Минобороны Украины

Отдельно была отмечена роль Латвии в деятельности так называемой "Коалиции дронов" - международного формата, в рамках которого партнеры обеспечивают Украину беспилотными системами, технологиями и программами подготовки операторов.

Во время переговоров стороны обсудили не только оперативные потребности Вооруженных сил Украины, но и перспективы долгосрочного оборонного сотрудничества.

"Среди наших приоритетов — активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных", — сообщил Денис Шмыгаль.

