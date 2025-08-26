Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна і Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на РФ

Україна і Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 00:06
Велика Британія підтвердила всебічну підтримку Україні - Умєров
Рустем Умєров із британськими представниками. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів зустріч із начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном. Під час перемовин обговорювалися питання гарантій безпеки для України.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Україна і Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на РФ - фото 1
Пост Умєрова. Фото: скриншот

Велика Британія підтвердила всебічну підтримку Україні

Умєров провів зустріч із начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном та його наступником — головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

Під час переговорів сторони обговорили ключові питання, зокрема отримання надійних гарантій безпеки для України, посилення обороноздатності країни, довгострокову підтримку у війні з Росією та максимальне посилення санкційного й політичного тиску на агресора.

"Вдячний партнерам за всебічну допомогу і тверду підтримку, яку Велика Британія надає Україні", — зазначив Умєров.

Нагадаємо, вчора, 24 серпня, міністр Канади Марк Карні заявив про виділення пакета допомоги Україні. 

А міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нові домовленості з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. 

переговори Велика Британія РНБО Рустем Умєров гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації