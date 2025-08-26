Рустем Умєров із британськими представниками. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів зустріч із начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном. Під час перемовин обговорювалися питання гарантій безпеки для України.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

Пост Умєрова. Фото: скриншот

Велика Британія підтвердила всебічну підтримку Україні

Умєров провів зустріч із начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном та його наступником — головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

Під час переговорів сторони обговорили ключові питання, зокрема отримання надійних гарантій безпеки для України, посилення обороноздатності країни, довгострокову підтримку у війні з Росією та максимальне посилення санкційного й політичного тиску на агресора.

"Вдячний партнерам за всебічну допомогу і тверду підтримку, яку Велика Британія надає Україні", — зазначив Умєров.

