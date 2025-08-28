Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности Украине

Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности Украине

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:25
Зеленский поговорил с Эрдоганом о гарантиях безопасности для Украины
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 августа, провел разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они обсудили гарантии безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с Эрдоганом 28 августа

Глава государства поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины, постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира.

Стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Зеленский заявил, что Украина готова говорить в формате лидеров, поскольку это единственный действенный формат, а именно Россия уклоняется от этого и продолжает боевые действия.

Украинский лидер отметил, что этой ночью российские оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине. Противник применил более 30 ракет и около 600 беспилотников.

"Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление — санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны говорили о гарантиях безопасности Украины. По словам Зеленского, сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам нацбезопасности. Он сообщил, что на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге.

"Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море. Спасибо!" — добавил украинский лидер.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и российской агрессии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен позвонила лидеру США Дональду Трампу после российского массированного обстрела Киева.

Владимир Зеленский Турция война Украина Реджеп Эрдоган гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации