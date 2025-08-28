Зеленский поговорил с Эрдоганом о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 августа, провел разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они обсудили гарантии безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Эрдоганом 28 августа

Глава государства поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины, постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира.

Стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Зеленский заявил, что Украина готова говорить в формате лидеров, поскольку это единственный действенный формат, а именно Россия уклоняется от этого и продолжает боевые действия.

Украинский лидер отметил, что этой ночью российские оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине. Противник применил более 30 ракет и около 600 беспилотников.

"Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление — санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны говорили о гарантиях безопасности Украины. По словам Зеленского, сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам нацбезопасности. Он сообщил, что на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге.

"Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море. Спасибо!" — добавил украинский лидер.

Напомним, украинский лидер провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и российской агрессии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен позвонила лидеру США Дональду Трампу после российского массированного обстрела Киева.