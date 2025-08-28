Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з главою Єврокомісії зупинення війни

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії зупинення війни

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:04
Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили зупинення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з фон дер Ляєн 28 серпня

Зеленський подякував за співчуття та солідарність із українцями після масованого російського обстрілу. За його словами, у ніч проти 28 серпня був один із найбільших ударів по Україні. Основною мішенню противник обрав Київ. Наразі пошуково-рятувальна операція досі триває. 

Сторони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств, російської агресії та для гарантування Україні справжньої безпеки.

"Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", — наголосив Зеленський.

Крім того, вони обговорили євроінтеграційний шлях, а саме — одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, фон дер Ляєн провела телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом після масованого російського обстрілу Києва.

Раніше Зеленський заявив, що сьогоднішня атака — це відповідь російських окупантів тим, хто закликав до припинення війни та дипломатичних рішень.

Володимир Зеленський війна Єврокомісія Україна Урсула фон дер Ляєн
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації