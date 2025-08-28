Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили зупинення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з фон дер Ляєн 28 серпня

Зеленський подякував за співчуття та солідарність із українцями після масованого російського обстрілу. За його словами, у ніч проти 28 серпня був один із найбільших ударів по Україні. Основною мішенню противник обрав Київ. Наразі пошуково-рятувальна операція досі триває.

Сторони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств, російської агресії та для гарантування Україні справжньої безпеки.

"Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", — наголосив Зеленський.

Крім того, вони обговорили євроінтеграційний шлях, а саме — одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.

Нагадаємо, фон дер Ляєн провела телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом після масованого російського обстрілу Києва.

Раніше Зеленський заявив, що сьогоднішня атака — це відповідь російських окупантів тим, хто закликав до припинення війни та дипломатичних рішень.