Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляен

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 28 августа, провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили остановку войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с фон дер Ляйен 28 августа

Зеленский поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинцами после массированного российского обстрела. По его словам, в ночь на 28 августа был один из крупнейших ударов по Украине. Основной мишенью противник выбрал Киев. Сейчас поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.

Стороны обсудили дипломатическую работу для остановки убийств, российской агрессии и для обеспечения Украине настоящей безопасности.

"Сейчас много работы на разных уровнях именно ради этого. Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, они обсудили евроинтеграционный путь, а именно — одновременное открытие переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Напомним, фон дер Ляйен провела телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом после массированного российского обстрела Киева.

Ранее Зеленский заявил, что сегодняшняя атака — это ответ российских оккупантов тем, кто призвал к прекращению войны и дипломатическим решениям.