Президент відреагував на наслідки нічної атаки на Київ

У Києві триває розбір завалів зруйнованого житлового будинку після масованої атаки Росії 28 серпня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про щонайменше вісьмох загиблих, серед них є дитина. Десятки людей отримали поранення, і рятувальники не виключають, що під уламками ще можуть залишатися люди.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким"— сказав глава держави.

Президент підкреслив, що сьогоднішні удари ракетами та дронами — це відповідь Росії тим, хто закликав до припинення вогню й дипломатичних рішень.

"Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не завершити війну", — наголосив Зеленський.

Глава держави звернувся до країн, які толерують війну в Україні

Він зазначив, що така поведінка Кремля демонструє: Росія досі не відчуває реальних наслідків і користується тим, що частина світу заплющує очі на злочини, намагаючись шукати виправдання для агресора. Зеленський закликав міжнародну спільноту до чіткої та рішучої реакції.

"Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", — повідомив Зеленський.

Він наголосив, що настав час для нових жорстких санкцій проти Росії, яка зірвала "всі дипломатичні дедлайни" та продовжує щодня вбивати мирних людей.

"Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, в Києві пролунала серія потужних вибухів в ніч проти 28 серпня.

Під атакою опинилися житлові будинки столиці, там перебувають люди під завалами. За останніми даними травмовано щонайменше 38 осіб, люди продовжують звертатися по допомогу до медиків.