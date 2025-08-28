Президент отреагировал на последствия ночной атаки на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Киеве продолжается разбор завалов разрушенного жилого дома после массированной атаки России 28 августа. Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас известно о по меньшей мере восьми погибших, среди них есть ребенок. Десятки людей получили ранения, и спасатели не исключают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодняшние удары ракетами и дронами — это ответ России тем, кто призывал к прекращению огня и дипломатическим решениям.

"Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не завершить войну", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства обратился к странам, которые терпят войну в Украине

Он отметил, что такое поведение Кремля демонстрирует: Россия до сих пор не чувствует реальных последствий и пользуется тем, что часть мира закрывает глаза на преступления, пытаясь искать оправдания для агрессора. Зеленский призвал международное сообщество к четкой и решительной реакции.

"Мы ожидаем реакции Китая на то, что происходит. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что пришло время для новых жестких санкций против России, которая сорвала "все дипломатические дедлайны" и продолжает ежедневно убивать мирных людей.

"Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России", — подытожил глава государства.

Напомним, в Киеве прогремела серия мощных взрывов в ночь на 28 августа.

Под атакой оказались жилые дома столицы, там находятся люди под завалами. По последним данным, травмированы по меньшей мере 38 человек, люди продолжают обращаться за помощью к медикам.