Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки Україні

Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:25
Зеленський поговорив з Ердоганом про гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Ердоганом 28 серпня

Глава держави подякував Ердогану за підтримку України, постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру.  

Сторони обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Зеленський заявив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, оскільки це єдиний дієвий формат, а саме Росія ухиляється від цього та продовжує бойові дії.

Український лідер зауважив, що цієї ночі російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Противник застосував понад 30 ракет та близько 600 безпілотників.

"Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск — санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", — наголосив Зеленський.

Крім того, сторони говорили про гарантії безпеки України. За словами Зеленського, наразі над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань нацбезпеки. Він повідомив, що наступного тижня вся конфігурація буде на папері.

"Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі. Дякую!" — додав український лідер.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств та російської агресії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн зателефонувала лідеру США Дональду Трампу після російського масованого обстрілу Києва.

Володимир Зеленський Туреччина війна Україна Реджеп Ердоган гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації