Зеленський поговорив з Ердоганом про гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з Ердоганом 28 серпня

Глава держави подякував Ердогану за підтримку України, постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру.

Сторони обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Зеленський заявив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, оскільки це єдиний дієвий формат, а саме Росія ухиляється від цього та продовжує бойові дії.

Український лідер зауважив, що цієї ночі російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Противник застосував понад 30 ракет та близько 600 безпілотників.

"Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск — санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", — наголосив Зеленський.

Крім того, сторони говорили про гарантії безпеки України. За словами Зеленського, наразі над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань нацбезпеки. Він повідомив, що наступного тижня вся конфігурація буде на папері.

"Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі. Дякую!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств та російської агресії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн зателефонувала лідеру США Дональду Трампу після російського масованого обстрілу Києва.