Зеленський назвав ключові блоки гарантій безпеки

Зеленський назвав ключові блоки гарантій безпеки

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:13
Зеленський назвав основні гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Серед них — санкції проти Росії.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Читайте також:

Зеленський про основні гарантії безпеки

Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Отже, за словами лідера, серед ключових безпекових гарантій:

  • Армія — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю;
  • НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії;
  • Санкції проти РФ та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Нагадаємо, що нещодавно Україна і Велика Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на РФ.

Раніше Дональд Трамп відповів, яку роль буде відігравати США у майбутніх гарантіях безпеки для України.

Володимир Зеленський Україна війна в Україні Росія гарантії безпеки
Автор:
Автор:
Євтушенко Аліна
