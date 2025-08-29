Зеленський назвав основні гарантії безпеки

Зеленський назвав ключові блоки гарантій безпеки
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:13
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Серед них — санкції проти Росії.
Про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.
Зеленський про основні гарантії безпеки
Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.
Отже, за словами лідера, серед ключових безпекових гарантій:
- Армія — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю;
- НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії;
- Санкції проти РФ та використання заморожених російських активів для відновлення держави.
Нагадаємо, що нещодавно Україна і Велика Британія обговорили гарантії безпеки та тиск на РФ.
Раніше Дональд Трамп відповів, яку роль буде відігравати США у майбутніх гарантіях безпеки для України.
