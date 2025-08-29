Зеленський назвав основні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Серед них — санкції проти Росії.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Зеленський про основні гарантії безпеки

Отже, за словами лідера, серед ключових безпекових гарантій:

Армія — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю;

НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії;

Санкції проти РФ та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

