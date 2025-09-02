РФ посилила атаки по Україні на тлі переговорів — Дональд Трамп зробив заяву

Трамп зробив заяву на тлі посилення ударів РФ по Україні
Президент США Дональд Трамп зробив заяву на тлі посилення ударів РФ по Україні. Очільник Білого дому розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна.
Про це президент США заявив у телефонному інтерв'ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу у вівторок, 2 вересня.
Трамп розчарований поведінкою Путіна
У своєму зверненні президент США в черговий раз сказав про те, що дії глави Кремля розчарували його. За словами Трампа, попри "хороші" розмови з Путіним, російська сторона не робить кроків до миру, а лише навпаки посилює агресію.
"Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі. Це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом… Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним", — сказав Трамп.
Він також наголосив на тому, що щотижня війна в Україні забирає близько семи тисяч життів, тож США прагне зробити усе можливе для врегулювання конфлікту.
"Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити. Щотижня гине сім тисяч людей, переважно солдати. Якщо я можу допомогти це зупинити, я вважаю, що цей мій обов'язок", — додав Трамп.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на посилення атак з боку РФ та пообіцяв дати на них відповідь.
Також міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "огидними" бомбардування України росіянами після переговорів.
