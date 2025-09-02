РФ посилила атаки по Україні на тлі переговорів — Дональд Трамп зробив заяву

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив заяву на тлі посилення ударів РФ по Україні. Очільник Білого дому розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна.

Про це президент США заявив у телефонному інтерв'ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу у вівторок, 2 вересня.

Трамп розчарований поведінкою Путіна

У своєму зверненні президент США в черговий раз сказав про те, що дії глави Кремля розчарували його. За словами Трампа, попри "хороші" розмови з Путіним, російська сторона не робить кроків до миру, а лише навпаки посилює агресію.

"Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі. Це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом… Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним", — сказав Трамп.

Він також наголосив на тому, що щотижня війна в Україні забирає близько семи тисяч життів, тож США прагне зробити усе можливе для врегулювання конфлікту.

"Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити. Щотижня гине сім тисяч людей, переважно солдати. Якщо я можу допомогти це зупинити, я вважаю, що цей мій обов'язок", — додав Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на посилення атак з боку РФ та пообіцяв дати на них відповідь.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "огидними" бомбардування України росіянами після переговорів.