Головна Новини дня РФ збільшує кількість атак — Зеленський анонсував відповідь

РФ збільшує кількість атак — Зеленський анонсував відповідь

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:20
Зеленський анонсував відповіді України на російські атаки — звернення президента
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Росія останнім часом почала активно збільшувати кількість атак по Україні, зокрема за допомогою БпЛА. Президент Володимир Зеленський відреагував на нову тактику ворога та анонсував відповідь.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Зеленський відреагував на збільшення атак РФ по Україні

За словами глави держави, лише за останню добу Росія атакувала Україну сотнями дронів-камікадзе. Він зазначив, що такі атаки є справжнім показником "прагнення" РФ до миру та прямою демонстрацією зневаги країни-агресорки до міжнародних зусиль щодо припинення війни.

"Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності", — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський нагадав про програму PURL, завдяки якій у серпні вдалося залучити понад 2 млрд євро на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для Patriot та HIMARS. За його словами, ця програма повинна щомісяця забезпечувати Україну щонайменше мільярдом доларів.

Глава держави також повідомив, що провів нараду з військовим та дипломатичним керівництвом щодо гарантій безпеки для України.

"Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Ми працюємо — дуже активно — з командою Сполучених Штатів Америки. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів у Європі. Наші формати, зокрема Україна — Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій — із Євросоюзом, Британією, іншими партнерами. Синхронізація санкцій — наших і партнерів — це одне з головних завдань на осінь", — наголосив президент.

Нагадаємо, вже найближчими днями Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС щодо гарантій безпеки в Україні та Європі.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте попередив країни альянсу про можливу загрозу з боку Росії.

Володимир Зеленський росія звернення війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
