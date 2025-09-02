Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте попередив країни НАТО про наростаючу загрозу з боку РФ

Рютте попередив країни НАТО про наростаючу загрозу з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 17:48
Марк Рютте попередив НАТО про ракетну загрозу з боку Росії
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг союзників, що під загрозою опиняються всі країни Альянсу, навіть ті, які не мають спільного кордону з Росією. Причиною цього є розвиток новітніх російських ракетних технологій, здатних швидко долати великі відстані.

Про це генсек заявив під час пресконференції у Люксембурзі у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Рютте попередив про ракетну загрозу від РФ

Голова НАТО наголосив на тому, що росія може нести небезпеку для країн НАТО навіть на відстані, адже активно працює над поліпшенням свої ракетних технологій.

"Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці, ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько, зокрема у контексті новітніх російських ракетних технологій. Різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин — саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи", — зауважив Рютте.

Він підкреслив, що загроза стосується кожного члена НАТО незалежно від географічного положення, а також підтвердив відданість США безпеці Європи.

"Для безпечних Сполучених Штатів потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі США", — додав генсек.

Нагадаємо, напередодні Марк Рютте та президент Володимир Зеленський обговорили подальшу співпрацю України та НАТО.

Також стало відомо, що український лідер зустрінеться зі лідерами ЄС. Під час саміту Зеленський та союзники мають обговорити гарантії безпеки для України та Європи на східному кордоні.
 

росія НАТО Марк Рютте війна загроза
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації