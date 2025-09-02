Марк Рютте попередив НАТО про ракетну загрозу з боку Росії

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг союзників, що під загрозою опиняються всі країни Альянсу, навіть ті, які не мають спільного кордону з Росією. Причиною цього є розвиток новітніх російських ракетних технологій, здатних швидко долати великі відстані.

Про це генсек заявив під час пресконференції у Люксембурзі у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Рютте попередив про ракетну загрозу від РФ

Голова НАТО наголосив на тому, що росія може нести небезпеку для країн НАТО навіть на відстані, адже активно працює над поліпшенням свої ракетних технологій.

"Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці, ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько, зокрема у контексті новітніх російських ракетних технологій. Різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин — саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи", — зауважив Рютте.

Він підкреслив, що загроза стосується кожного члена НАТО незалежно від географічного положення, а також підтвердив відданість США безпеці Європи.

"Для безпечних Сполучених Штатів потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі США", — додав генсек.

Нагадаємо, напередодні Марк Рютте та президент Володимир Зеленський обговорили подальшу співпрацю України та НАТО.

Також стало відомо, що український лідер зустрінеться зі лідерами ЄС. Під час саміту Зеленський та союзники мають обговорити гарантії безпеки для України та Європи на східному кордоні.

