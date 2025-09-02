Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте предупредил страны НАТО о нарастающей угрозе со стороны РФ

Рютте предупредил страны НАТО о нарастающей угрозе со стороны РФ

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:48
Марк Рютте предупредил НАТО о ракетной угрозе со стороны России
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег союзников, что под угрозой оказываются все страны Альянса, даже те, которые не имеют общей границы с Россией. Причиной этого является развитие новейших российских ракетных технологий, способных быстро преодолевать большие расстояния.

Об этом генсек заявил во время пресс-конференции в Люксембурге во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

Рютте предупредил о ракетной угрозе от РФ

Глава НАТО отметил, что Россия может нести опасность для стран НАТО даже на расстоянии, ведь активно работает над улучшением своих ракетных технологий.

"Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут — именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы", — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что угроза касается каждого члена НАТО независимо от географического положения, а также подтвердил приверженность США безопасности Европы.

"Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США", — добавил генсек.

Напомним, накануне Марк Рютте и президент Владимир Зеленский обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и НАТО.

Также стало известно, что украинский лидер встретится с лидерами ЕС. Во время саммита Зеленский и союзники должны обсудить гарантии безопасности для Украины и Европы на восточной границе.

россия НАТО Марк Рютте війна угроза
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации