Марк Рютте предупредил НАТО о ракетной угрозе со стороны России

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег союзников, что под угрозой оказываются все страны Альянса, даже те, которые не имеют общей границы с Россией. Причиной этого является развитие новейших российских ракетных технологий, способных быстро преодолевать большие расстояния.

Об этом генсек заявил во время пресс-конференции в Люксембурге во вторник, 2 сентября.

Рютте предупредил о ракетной угрозе от РФ

Глава НАТО отметил, что Россия может нести опасность для стран НАТО даже на расстоянии, ведь активно работает над улучшением своих ракетных технологий.

"Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут — именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы", — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что угроза касается каждого члена НАТО независимо от географического положения, а также подтвердил приверженность США безопасности Европы.

"Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США", — добавил генсек.

Напомним, накануне Марк Рютте и президент Владимир Зеленский обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и НАТО.

Также стало известно, что украинский лидер встретится с лидерами ЕС. Во время саммита Зеленский и союзники должны обсудить гарантии безопасности для Украины и Европы на восточной границе.