Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество страны с альянсом.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в понедельник, 1 сентября.

Зеленский провел разговор с Рютте

Президент Украины поблагодарил главу альянса за поддержку. По его словам, они с Рютте обсудили ключевые моменты относительно дальнейшей совместной работы для укрепления позиций во время войны.

"Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", — сообщил президент.

Напомним, Владимир Зеленский также говорил с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру — Украина и Португалия договорились о совместном производстве дронов.

А также 1 сентября президент Украины провел очередное заседание Ставки.