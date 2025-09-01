Видео
Главная Новости дня Зеленский и Рютте обсудили совместную работу Украины с НАТО

Зеленский и Рютте обсудили совместную работу Украины с НАТО

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 21:07
Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте — о чем говорили
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество страны с альянсом.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в понедельник, 1 сентября.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Рютте

Президент Украины поблагодарил главу альянса за поддержку. По его словам, они с Рютте обсудили ключевые моменты относительно дальнейшей совместной работы для укрепления позиций во время войны.

"Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", — сообщил президент.

Володимир Зеленський говорив з Марком Рютте
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, Владимир Зеленский также говорил с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру — Украина и Португалия договорились о совместном производстве дронов.

А также 1 сентября президент Украины провел очередное заседание Ставки.

Владимир Зеленский НАТО переговоры Марк Рютте война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
