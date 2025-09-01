Зеленский провел заседание Ставки — детали

Отопительный сезон и ПВО — Зеленский провел Ставку
В понедельник, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Во время совещания, в частности, речь шла о подготовке к новому отопительному сезону.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский провел Ставку 1 сентября — какие решения
Итак, во время Ставки Зеленского было обсуждено множество актуальных вопросов, среди которых:
- Первое — контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами.
"Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто вовлечен и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", — отметил лидер.
- Второе — потребности противовоздушной обороны.
Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов.
"Приоритет — сбивание "Шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение", — пояснил президент.
- Третье — были доклады по направлениям по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества.
По словам Зеленского, важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа.
Кроме того, был также значительный компонент по Воздушным силам: "Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет".
"Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами", — отметил глава государства.
А также добавил, что сейчас идет подготовка технологической Ставки с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.
"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", — резюмировал президент Украины.
