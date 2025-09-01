Зеленський провів засідання Ставки - деталі

Термінова новина

У понеділок, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Під час наради, зокрема, йшлося про підготовку до нового опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський провів Ставку 1 вересня — які рішення

Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози.

Друге – потреби протиповітряної оборони. Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.

Третє – були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости.

Новина доповнюється...