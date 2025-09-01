Зеленский договорился о совместном производстве дронов с Португалией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Во время общения стороны обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и международной безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского.

Португалия поддерживает Украину

Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, в частности за оборонную помощь и финансирование Школ Супергероев, что позволяет украинским детям продолжать обучение во время лечения.

Особое внимание было уделено дипломатической работе и гарантиям безопасности для Украины. Президент сообщил, что в четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором будут обсуждаться подготовленные пункты обеспечения безопасности. Он выразил надежду на участие Португалии в этом процессе и подчеркнул, что членство Украины в ЕС является одним из ключевых компонентов гарантий безопасности. Зеленский также отметил важность недопущения разделения между Украиной и Молдовой на пути к интеграции.

Кроме того, стороны обсудили возможности участия португальского бизнеса в восстановлении Украины и совместное производство дронов. Было договорено, что рабочие группы детально проработают все имеющиеся варианты сотрудничества. Зеленский пригласил Премьер-министра Монтенегру посетить Украину с официальным визитом.

Также Луиш Монтенегру поделился информацией о последствиях масштабных лесных пожаров в Португалии. Украинская сторона выразила солидарность с португальским народом и готовность оказать помощь, пожелав скорейшего восстановления страны после стихийного бедствия.

Напомним, на днях украинский лидер сказал, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и их представят союзникам. Он анонсировал, что на следующей неделе планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.

Также отметим, что недавно Дональд Трамп снова заявил, что не собирается отправлять войска США в Украину. В то же время он поддерживает гарантии безопасности.