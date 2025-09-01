Зеленський домовився про спільне виробництво дронів з Португалією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці та міжнародної безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Португалія підтримує Україну

Зеленський подякував Португалії за підтримку України з початку повномасштабної війни, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, що дозволяє українським дітям продовжувати навчання під час лікування.

Особлива увага була приділена дипломатичній роботі та гарантіям безпеки для України. Президент повідомив, що у четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому обговорюватимуться підготовлені пункти гарантування безпеки. Він висловив сподівання на участь Португалії у цьому процесі та підкреслив, що членство України в ЄС є одним із ключових компонентів гарантій безпеки. Зеленський також наголосив на важливості недопущення поділу між Україною та Молдовою на шляху до інтеграції.

Крім того, сторони обговорили можливості участі португальського бізнесу у відновленні України та спільне виробництво дронів. Було домовлено, що робочі групи детально опрацюють усі наявні варіанти співпраці. Зеленський запросив Прем’єр-міністра Монтенегру відвідати Україну з офіційним візитом.

Також Луїш Монтенегру поділився інформацією про наслідки масштабних лісових пожеж у Португалії. Українська сторона висловила солідарність із португальським народом та готовність надати допомогу, побажавши якнайшвидшого відновлення країни після стихійного лиха.

Нагадаємо, днями український лідер сказав, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що наступного тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.

Також зазначимо, що нещодавно Дональд Трамп знову заявив, що не збирається відправляти війська США в Україну. Водночас він підтримує гарантії безпеки.