Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте — про що говорили

Зеленський та Рютте обговорили спільну роботу України з НАТО
Дата публікації: 1 вересня 2025 21:07
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Говорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", — написав президент.
Новина доповнюється...
