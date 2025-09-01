Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте — про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Говорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", — написав президент.

Новина доповнюється...