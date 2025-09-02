Встреча Зеленского с европейскими лидерами — главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в Париже. Они обсудят гарантии безопасности для Украины, а точнее — гарантий безопасности Европы на восточной границе.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram 2 сентября.

Какие темы Зеленский обсудит с лидерами ЕС

Подоляк рассказал, что в Париже Зеленский встретится с Урсулой фон дер Ляйен, Марко Рютте, Фридрихом Мерцом и Киром Стармером. Отмечается, что лидеры "сверят часы" во время интенсивных обсуждений гарантий безопасности для Украины, а точнее — гарантий безопасности Европы на восточной границе.

"Есть два параллельных процесса. Первый — ситуативная попытка остановить войну, в которой главную роль играют США и лично Дональд Трамп. Второй — конструирование послевоенной архитектуры Европы. Там знают свои слабости: европейцы имеют дефицит оружия и не могут без США наложить эффективные санкции на Индию и Китай. Но ЕС взял на себя милитарное сдерживание России — на базе ВСУ, украинских ракетно-дронных технологий, возможно, с участием европейского контингента", — сказал советник руководителя ОПУ.

Он подчеркнул, что Украина выступает активным модератором в этих процессах. Ради глобальной и континентальной безопасности происходит постоянное ежедневное общение с партнерами.

Напомним, недавно Роберт Фицо заявил, что хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Это может произойти в пятницу, 5 сентября.

В то же время в России отрицают договоренность о трехсторонней встрече по миру. Москва не собирается участвовать в таких переговорах.