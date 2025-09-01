Видео
Главная Новости дня В РФ отрицают договоренность о трехсторонней встрече по миру

В РФ отрицают договоренность о трехсторонней встрече по миру

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 21:37
В РФ отрицают договоренность о трехсторонней встрече по миру
Юрий Ушаков. Фото: росСМИ

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время переговоров якобы не обсуждался вопрос о проведении трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. РФ пока не планирует участвовать в переговорах по миру в Украине.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Кремль о запланированных переговорах

По его словам, информация, которая распространяется в медиа, не соответствует реальным договоренностям.

"Пока что то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", — отметил он.

Ушаков также подчеркнул, что пока отсутствуют какие-либо конкретные предложения по повышению уровня переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. Но в то же время поддерживает гарантии безопасности.

Кроме того, на днях Зеленский заявил, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и их представят союзникам. Он анонсировал, что на этой неделе планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
