У РФ заперечили домовленість про тристоронню зустріч щодо миру

Юрій Ушаков. Фото: росЗМІ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час переговорів начебто не обговорювалося питання про проведення тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. РФ наразі не планує брати участь у перемовинах щодо миру в Україні.

Про це пишуть росЗМІ.

Кремль про заплановані переговори

За його словами, інформація, яка поширюється в медіа, не відповідає реальним домовленостям.

"Поки що те, що транслюється в пресі, це не зовсім те, про що ми домовлялися. Наразі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна з Зеленським. Але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним та Трампом про це домовленості не було", — зазначив він.

Ушаков також підкреслив, що наразі відсутні будь-які конкретні пропозиції щодо підвищення рівня переговорів між Росією та Україною.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову заявив, що не збирається відправляти американські війська в Україну. Але водночас підтримує гарантії безпеки.

Крім того, днями Зеленський заявив, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що цього тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.