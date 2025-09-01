Видео
Фицо анонсировал встречу с Зеленским — когда это возможно

Фицо анонсировал встречу с Зеленским — когда это возможно

Дата публикации 1 сентября 2025 23:22
Фицо анонсировал встречу с Зеленским - что известно
Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о своем намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти в пятницу, 5 сентября.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Фицо анонсировал встречу с Зеленским

"В течение следующих четырех дней я встречусь с президентами Китая, России и Украины, а также с другими государственными деятелями", — сказал он.

Фицо сообщил, что во время своего визита в Китай сначала проведет двусторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Кроме того, он станет единственным европейским политиком, который посетит китайский парад в честь годовщины окончания Второй мировой войны.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", — поделился премьер Словакии.

Фицо не стал раскрывать детали встречи с Зеленским, которая до этого не анонсировалась.

Напомним, что Словакия возобновила практику выдачи туристических виз гражданам России, приостановленную еще в 2022 году. Это решение вызвало оживленные дискуссии среди европейских партнеров страны.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова оказался в центре критики из-за своих высказываний об Украине.

Владимир Зеленский переговоры Словакия Роберт Фицо встреча
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
