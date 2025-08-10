МИД раскритиковал Фицо за оскорбительную метафору об Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Dnes24

Словацкий премьер Роберт Фицо снова вызвал возмущение в Украине, прокомментировав предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Политик сравнил Украину с "травой", которая страдает во время столкновений "слонов". В Министерстве иностранных дел Украины назвали его высказывания оскорбительными и опасными.

Об этом сообщает Dnes24.

МИД раскритиковал оскорбительную риторику Фицо

Министерство иностранных дел Украины заявило, что премьер-министр Словакии до сих пор не осознал опасности от заигрывания с Россией. В ведомстве подчеркнули, что Фицо продолжает позволять себе откровенно оскорбительные комментарии в адрес украинского народа, который борется не только за собственную свободу, но и за безопасность Европы.

"Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", — отметили в МИД.

"Слоны" и "трава" — слова Фицо о саммите США и РФ

Комментируя запланированный на 15 августа саммит в США, на котором Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, Фицо заявил, что независимо от результата переговоров Украина понесет наибольшие потери.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Как бы ни завершились переговоры слонов 15 августа, трава пострадает — в этом случае Украина", — сказал он.

Премьер также фактически обвинил украинское руководство в том, что оно "позволило себя заманить Западу" и поддержало "провальную стратегию" нанесения вреда России через военную помощь Украине. В МИД подчеркнули, что такие заявления выгодны Кремлю и подрывают единство европейских государств в противодействии российской агрессии.

Напомним, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер относится к нему с личной враждебностью.

Ранее мы также информировали, что в то же время Фицо выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Он подчеркнул, что для вступления Киев должен выполнить все необходимые критерии и обязательства, предусмотренные европейскими стандартами.