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Премʼєр Словаччини підтримав членство України в ЄС, але є умова

16 червня 2025 21:25
Аркадій Пастула - Редактор
Премʼєр Словаччини Фіцо підтримав вступ України до ЄС, але з умовами
Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав вступ України в Європейський Союз. За його словами, для цього країна повинна виконати необхідні вимоги.

Про це повідомила пресслужба словацького уряду у понеділок, 16 червня.

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Фіцо зауважив, що Словаччина отримала з джерел ЄС 101 мільйон євро на різні проєкти. Переважно вони спрямовані на енергетичну інфраструктури в Україні.

"Словацькі фірми можуть використовувати ці кошти як кредити на проєкти на території України, причому кредити гарантують європейські інституції", — зазначив Фіцо.

Він розповів, що вже цієї осені можливе проведення чергових міжурядових переговорів між Україною та Словаччиною, під час яких планують розглянути спільні проєкти.

"Словацький уряд бажає Україні європейського розвитку, якщо Україна хоче вступити до ЄС, це її суверенне рішення, і ми підтримуємо це рішення", — каже Фіцо.

Він додав, що Україна повинна виконати умови для вступу до Союзу. 

Нагадаємо, президент Чорногорії Яков Милатович заявив, що Україна заслуговує членства в ЄС. За його словами, рішення має бути затвердженим.

Водночас новий президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС.

Європейський союз Словаччина Україна сфера енергетики Роберт Фіцо
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