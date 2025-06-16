Премьер Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС, но с условиями

Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, для этого страна должна выполнить необходимые требования.

Об этом сообщила пресс-служба словацкого правительства в понедельник, 16 июня.

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Вступление Украины в ЕС

Фицо отметил, что Словакия получила из источников ЕС 101 миллион евро на различные проекты. Преимущественно они направлены на энергетическую инфраструктуры в Украине.

"Словацкие фирмы могут использовать эти средства как кредиты на проекты на территории Украины, причем кредиты гарантируют европейские институты", — отметил Фицо.

Он рассказал, что уже этой осенью возможно проведение очередных межправительственных переговоров между Украиной и Словакией, во время которых планируют рассмотреть совместные проекты.

"Словацкое правительство желает Украине европейского развития, если Украина хочет вступить в ЕС, это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение", — говорит Фицо.

Он добавил, что Украина должна выполнить условия для вступления в Союз.

Напомним, президент Черногории Яков Милатович заявил, что Украина заслуживает членства в ЕС. По его словам, решение должно быть утверждено.

В то же время новый президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС.