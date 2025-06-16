Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Премьер Словакии поддержал членство Украины в ЕС, но есть условие arrow

Премьер Словакии поддержал членство Украины в ЕС, но есть условие

16 июня 2025 21:25
Аркадий Пастула - Редактор
Премьер Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС, но с условиями
Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, для этого страна должна выполнить необходимые требования.

Об этом сообщила пресс-служба словацкого правительства в понедельник, 16 июня.

Реклама
Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Фицо отметил, что Словакия получила из источников ЕС 101 миллион евро на различные проекты. Преимущественно они направлены на энергетическую инфраструктуры в Украине.

"Словацкие фирмы могут использовать эти средства как кредиты на проекты на территории Украины, причем кредиты гарантируют европейские институты", — отметил Фицо.

Он рассказал, что уже этой осенью возможно проведение очередных межправительственных переговоров между Украиной и Словакией, во время которых планируют рассмотреть совместные проекты.

"Словацкое правительство желает Украине европейского развития, если Украина хочет вступить в ЕС, это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение", — говорит Фицо.

Он добавил, что Украина должна выполнить условия для вступления в Союз.

Напомним, президент Черногории Яков Милатович заявил, что Украина заслуживает членства в ЕС. По его словам, решение должно быть утверждено.

В то же время новый президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС.

Европейский союз Словакия Украина сфера энергетики Роберт Фицо
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации