Роберт Фіцо заявив, що Зеленський його ненавидить — деталі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він не бачить сенсу зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, український лідер його нібито ненавидить.

Про це повідомляє видання Aktuality.

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Фіцо заявив, що "не бачить сенсу" зустрічатись із Зеленським, адже той його нібито ненавидить. Причиною цього словацький прем'єр назвав те, що "він висловлює вголос свої погляди".

"Я не бачу причин зустрічатися з українським президентом", — підкреслив Фіцо.

Водночас для нього є сенс у зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Крім того, Роберт Фіцо висловився про бажання президента Словаччини відвідати Україну та зустрітись з її лідером. Він наголосив, що це буде лише "символічний візит" і укладати жодних угод він не має можливості.

Нагадаємо, 9 травня Фіцо приїхав у Москву та разом з президентом Сербії записав відеозвернення на фоні Кремля.

А нещодавно прем'єр Словаччини підтримав членство України в ЄС, але висунув низку вимог.