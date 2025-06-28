Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фіцо не хоче зустрітись із Зеленським — яку причину назвав

Фіцо не хоче зустрітись із Зеленським — яку причину назвав

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 22:03
Роберт Фіцо заявив, що Зеленський його ненавидить — деталі
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Ключові моменти Чому Фіцо не хоче зустрітись із Зеленським

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він не бачить сенсу зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, український лідер його нібито ненавидить.

Про це повідомляє видання Aktuality

Реклама
Читайте також:

Чому Фіцо не хоче зустрітись із Зеленським

Фіцо заявив, що "не бачить сенсу" зустрічатись із Зеленським, адже той його нібито ненавидить. Причиною цього словацький прем'єр назвав те, що "він висловлює вголос свої погляди". 

"Я не бачу причин зустрічатися з українським президентом", — підкреслив Фіцо.

Водночас для нього є сенс у зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 

Крім того, Роберт Фіцо висловився про бажання президента Словаччини відвідати Україну та зустрітись з її лідером. Він наголосив, що це буде лише "символічний візит" і укладати жодних угод він не має можливості.

Нагадаємо, 9 травня Фіцо приїхав у Москву та разом з президентом Сербії записав відеозвернення на фоні Кремля.

А нещодавно прем'єр Словаччини підтримав членство України в ЄС, але висунув низку вимог. 

Володимир Зеленський переговори Словаччина Україна Роберт Фіцо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації