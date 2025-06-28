Роберт Фицо заявил, что Зеленский его ненавидит — детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он не видит смысла встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер его якобы ненавидит.

Об этом сообщает издание Aktuality.

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Фицо заявил, что "не видит смысла" встречаться с Зеленским, ведь тот его якобы ненавидит. Причиной этого словацкий премьер назвал то, что "он выражает вслух свои взгляды".

"Я не вижу причин встречаться с украинским президентом", — подчеркнул Фицо.

В то же время для него есть смысл во встрече с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Кроме того, Роберт Фицо высказался о желании президента Словакии посетить Украину и встретиться с ее лидером. Он отметил, что это будет лишь "символический визит" и заключать никаких соглашений он не имеет возможности.

Напомним, 9 мая Фицо приехал в Москву и вместе с президентом Сербии записал видеообращение на фоне Кремля.

А недавно премьер Словакии поддержал членство Украины в ЕС, но выдвинул ряд требований.