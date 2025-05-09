Вучич та Фіцо зустрілися у Москві

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич на фоні Кремля. Фото: РосЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич прибули до Москви. Крім того, лідери країн записали спільне відеозвернення на фоні Кремля.

Про це інформують російські ЗМІ.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич прибули до Москви. Зокрема, лідери записали спільне відео на фоні Кремля, назвавши свої країни "братніми".

Відповідне відео опублікували російські ЗМІ. Фіцо та Вучич прибули на парад російського диктатора Володимира Путіна до 9 травня попри складний та довгий шлях.

Словацький та сербський лідери зустрілися у Москві, а позаду них на фоні виднівся Кремль.

"Серби та словаки — брати назавжди!" — заявив Александар Вучич після діалогу з Робертом Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич на фоні Кремля. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, що раніше Александар Вучич записав відеозвернення на Червоній площі, в якому пояснив свій візит до Росії.

Раніше ми інформували, що країни Балтії закрили повітряний простір для літаків, що прямують до Москви. Це ускладнило шлях Роберта Фіцо до Росії.