Вучич и Фицо встретились в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич на фоне Кремля. Фото: росСМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич прибыли в Москву. Кроме того, лидеры стран записали совместное видеообращение на фоне Кремля.

Об этом информируют российские СМИ.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич прибыли в Москву. В частности, лидеры записали совместное видео на фоне Кремля, назвав свои страны "братскими".

Соответствующее видео опубликовали российские СМИ. Фицо и Вучич прибыли на парад российского диктатора Владимира Путина к 9 мая несмотря на сложный и долгий путь.

Словацкий и сербский лидеры встретились в Москве, а позади них на фоне виднелся Кремль.

"Сербы и словаки — братья навсегда!" — заявил Александар Вучич после диалога с Робертом Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич на фоне Кремля. Фото: росСМИ

Напомним, что ранее Александар Вучич записал видеообращение на Красной площади, в котором объяснил свой визит в Россию.

Ранее мы информировали, что страны Балтии закрыли воздушное пространство для самолетов, направляющихся в Москву. Это усложнило путь Роберта Фицо в Россию.