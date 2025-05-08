Президент Сербії Вучич записав звернення на Червоній площі у Москві

Президент Сербії Александр Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербії Александр Вучич все ж долетів до Москви й записав відеозвернення на Червоній площі. Лідер Сербії пояснив свій візит до Росії.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Президент Сербії Александар Вучич прибув до столиці Росії Москви, куди вирушив на запрошення російського диктатора Володимира Путіна на парад 9 травня. На Червоній площі він вирішив записати відеозвернення, в якому пояснив свій візит.

У своїй промові Вучич заявив, що Сербія самостійно ухвалює свої рішення. У такий спосіб він натякнув на керівництво ЄС, яке раніше застерегло сербського лідера від поїздки в Росію.

"Якби не приїхав, сказали б, що я зрадив Сербію, а коли приїхав, скажуть, що ми покинули європейський шлях. Нічого з цього не правда", — сказав Вучич.

Також у відео він зазначив, що вже понад чотири роки не був у Москві. Зокрема, він зауважив, що дуже довго добирався в Росію через "такі часи у світі".

Зазначимо, що словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії будуть єдиними гостями з Європи на святкуваннях 9 травня у Москві.

Раніше ми інформували про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, попри негативну реакцію ЄС, відвідає Москву на 9 травня.

Додамо, що у ГУР МОУ попереджали, що перед 9 травня Росія активно готується до проведення низки пропагандистських заходів у Європі та Америці.