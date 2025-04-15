Роберт Фіцо вважає, що має право їхати до Москви попри погрози з боку ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо попри негативну реакцію ЄС збираються відвідати Москву. Там він хоче брати участь у святкуванні 9 травня і стояти на мавзолеї разом з Путіним.

Про це повідомляє місцеве видання Dennik Postoj.

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Крім того, словацький прем'єр вважає політичним шантажем і погрозами заяви верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас. Та заявила, що якщо Фіцо поїде до Путіна, то буде за це покараний.

"Я 9 травня їду в Москву. Попередження пані Каллас — шантаж чи повідомлення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", — повідомив Фіцо.

Кая Каллас заявила, що участь представників держав ЄС і країн-кандидатів у святкуванні 9 травня в Москві "не сприйметься легковажно європейською стороною, оскільки Росія веде справжню війну в Європі".

Своєю чергою Фіцо заявив, що ЄС потребує "дискусії про природу демократії". Він критично згадав, "що сталося в Румунії чи Франції" і "які халепи творить Захід у Грузії чи Сербії".

І Фіцо, і президент Сербії Александар Вучич раніше оголосили, що поїдуть до Москви.

Раніше Роберт Фіцо виправдав російську агресію проти України. Крім того, він звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що не проводить вибори.

Крім того, МЗС України прокоментувало заяви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо щодо президента Володимира Зеленського.