Фіцо виправдав російську агресію та звинуватив Зеленського у відсутності виборів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виправдав російську агресію проти України. Крім того, він звинуватив Президента Володимира Зеленського в тому, що не проводить вибори.

Про це Роберт Фіцо сказав на заході американських консерваторів CPAC, передає Dennik.

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Заяви Фіцо

Словацький премʼєр вважає, що лідер США Дональд Трамп "повертає мир в Європу".

"Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО", — наголосив він.

Фіцо заявив, що війну можна було б вирішити значно швидше, якби не підтримка більшістю країн ЄС ідеї "використати війну в Україні для політичного та економічного ослаблення Росії".

Він також звинуватив ЄС у намаганнях долучитися до мирних переговорів між США та Росією.

Премʼєр підтримав останні заяви Трампа щодо українського лідера Володимира Зеленського, що йому "насправді потрібна ця війна".

"Коли триває війна, не може бути демократичних виборів... Коли триває війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", — каже він.

За його словами, Європа в будь-якому випадку повинна допомогти президенту США якнайшвидше припинити вбивства в Україні.

Нагадаємо, Трамп уникнув відповіді на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна диктатором.

Також Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з Путіним, водночас зауваживши, що його розмови з українським лідером Володимиром Зеленським були "не дуже хороші".