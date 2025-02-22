Фицо оправдал российскую агрессию и обвинил Зеленского в отсутствии выборов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оправдал российскую агрессию против Украины. Кроме того, он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что не проводит выборы.

Об этом Роберт Фицо сказал на мероприятии американских консерваторов CPAC, передает Dennik.

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Словацкий премьер считает, что лидер США Дональд Трамп "возвращает мир в Европу".

"Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее долгое время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО", — подчеркнул он.

Фицо заявил, что войну можно было бы решить значительно быстрее, если бы не поддержка большинством стран ЕС идеи "использовать войну в Украине для политического и экономического ослабления России".

Он также обвинил ЕС в попытках приобщиться к мирным переговорам между США и Россией.

Премьер поддержал последние заявления Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского, что ему "на самом деле нужна эта война".

"Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда ушла огромная часть средств, предоставленных Украине", — говорит он.

По его словам, Европа в любом случае должна помочь президенту США как можно быстрее прекратить убийства в Украине.

Напомним, Трамп ушел от ответа на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина диктатором.

Также Трамп заявил, что имел "очень хорошие" разговоры с Путиным, одновременно отметив, что его разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским были "не очень хорошие".