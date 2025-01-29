МЗС України різко розкритикувало заяви прем’єра Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Міністерство закордонних справ України відреагувало на останні заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з приводу президента Володимира Зеленського. У відомстві заяви Фіцо назвали абсурдними та спробою перекласти відповідальність за внутрішньополітичні проблеми на інші держави.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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У МЗС вважають, що Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства та масових протестів проти його проросійської політики шукає зовнішніх ворогів і вбачає їх в Україні. Там додали, що Роберт Фіцо опинився під впливом російської пропаганди.

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало. Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами", — йдеться у заяві МЗС.

МЗС України висловило переконання, що політика Роберта Фіцо суперечить європейському вибору словацького народу, який прагне залишатися частиною демократичної Європи.

Заява МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо, згадавши про припинення транзиту російського газу територією України, назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

Також Роберт Фіцо зробив різку заяву щодо України та її майбутнього у НАТО та ЄС.