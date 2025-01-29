Володимир Зеленський заявив, що Роберт Фіцо обирає Москву замість США

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Обираючи таку позицію, очільник словацького уряду припускається помилки.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 28 січня.

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Скриншот повідомлення Володимира Зеленського

Що Зеленський вирішив донести до відома прем'єр-міністра Словаччини Фіцо

Голова держави зазначив, що кілька днів тому президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, згідно з яким експорт американського LNG, зокрема до країн Європи, збільшиться. Більша кількість енергоресурсів від партнерів — те, що треба Європі для безпеки та стабільності.

"За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ — ще й незалежністю та суверенітетом. Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету. Але не пан Фіцо... Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнять наші народи", — наголосив Володимир Зеленський.

Яку заяву про Зеленського зробив Фіцо

Під час засідання комітету з питань економіки словацького парламенту Роберт Фіцо, згадавши про принення транзиту російського газу через територію України, назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

"Наш ворог — Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині", — заявив очільник словацького уряду.

Також він пригрозив, що зробить "взаємий крок": проголосує в Єврораді та накладе фінансове вето на допомогу Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін боїться переговорів. На його словами, російський диктатор робить усе, щоб затягнути війну до нескінченності.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після війни на територію України введуть західні війська. Також він сумнівається в тому, що Україна вступить до ЄС.