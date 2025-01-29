Владимир Зеленский заявил, что Роберт Фицо выбирает Москву вместо США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Прем'ер-министр Словакии Роберт Фицо выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Выбирая такую позицию, глава словацкого правительства допускает ошибку.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале во вторник, 28 января.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Что Зеленский решил донести до сведения премьер-министра Словакии Фицо

Глава государства отметил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп принял решение, согласно которому экспорт американского LNG, в частности в страны Европы, увеличится. Большее количество энергоресурсов от партнеров — то, что нужно Европе для безопасности и стабильности.

"За американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ — еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо... Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепят наши народы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Какое заявление о Зеленском сделал Фицо

Во время заседания комитета по вопросам экономики словацкого парламента Роберт Фицо, упомянув о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, назвал Владимира Зеленского врагом Словакии.

"Наш враг — Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", — заявил глава словацкого правительства.

Также он пригрозил, что сделает "взаимный шаг": проголосует в Евросовете и наложит финансовое вето на помощь Украине.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин боится переговоров. По его словам, российский диктатор делает все, чтобы затянуть войну до бесконечности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после войны на территорию Украины введут западные войска. Также он сомневается в том, что Украина вступит в ЕС.