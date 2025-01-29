МИД Украины резко раскритиковал заявления премьера Словакии

МИД ответил Фицо после скандальных обвинений Зеленского
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на последние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу президента Владимира Зеленского. В ведомстве заявления Фицо назвали абсурдными и попыткой переложить ответственность за внутриполитические проблемы на другие государства.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Реакция МИД Украины на слова Роберта Фицо
В МИД считают, что Фицо на фоне падения доверия среди словацкого общества и массовых протестов против его пророссийской политики ищет внешних врагов и видит их в Украине. Там добавили, что Роберт Фицо оказался под влиянием российской пропаганды.
"Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало. Украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии. Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами", — говорится в заявлении МИД.
МЗС Украины выразило убеждение, что политика Роберта Фицо противоречит европейскому выбору словацкого народа, который стремится оставаться частью демократической Европы.
Напомним, недавно словацкий премьер Роберт Фицо, упомянув о принижении транзита российского газа через территорию Украины, назвал Владимира Зеленского врагом Словакии.
Также Роберт Фицо сделал резкое заявление относительно Украины и ее будущего в НАТО и ЕС.
Читайте Новини.LIVE!