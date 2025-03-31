Фіцо спростував свою заяву щодо образи на голову Єврокомісії

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словацький політик Роберт Фіцо стверджував, що під час телефонної розмови голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко висловилася на його адресу, назвавши його "ідіотом". Однак пізніше прем'єр-міністр Словаччини уточнив, що це був лише жарт.

Про це Фіцо написав у його Facebook.

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Фіцо спростував, що голова Єврокомісії назвала його "ідіотом"

Фіцо повідомив про телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили запровадження мит, ініційованих експрезидентом США Дональдом Трампом.

"Торгова війна між США та рештою світу завдасть шкоди обом сторонам. Я поінформував голову ЄК, що в Словаччині, з огляду на високу концентрацію автомобільного виробництва, ми насамперед стурбовані впливом нових американських мит на автопромисловість", — написав словацький прем'єр.

Він також зазначив, що підтримує намір Європейської комісії до кінця вести переговори зі США щодо мит. Крім того, він повідомив про свій намір обговорити з виробниками автомобілів у Словаччині можливі варіанти розвитку ситуації та передати до ЄК пропозиції, сформовані за підсумками цих консультацій.

"Сподіваюся, що голова Єврокомісії зрозуміла жарт із сьогоднішньої пресконференції, коли я сказав журналістам, що вона нібито жорстко мене розкритикувала за те, що я, як стверджує словацька опозиція, нічого не зробив для запобігання введенню США нових мит проти всього світу. Боюся, що словацькі ЗМІ та опозиція цього жарту не зрозуміли", — заявив він.

Він також наголосив на серйозності епідемії ящура в Словаччині та її потенційних наслідках для всього центральноєвропейського регіону. З Урсулою фон дер Ляєн він домовився спільно шукати шляхи компенсації збитків.

Спочатку Фіцо поскаржився на Ляєн

Раніше Роберт Фіцо заявив, що Урсула фон дер Ляєн нібито вилаяла його та назвала "ідіотом" під час телефонної розмови із ним. Зокрема, президентка Єврокомісії буцімто сварила словацького прем'єра за візит до Трампа.

"Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. "Роберте, що ти зробив, навіщо ти так домовлявся з Трампом?" Вона мене пів години лаяла, мовляв, я повний ідіот", — сказав Фіцо.

Раніше Роберт Фіцо виправдав російську агресію проти України. Крім того, він звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що не проводить вибори.

Крім того, МЗС України прокоментувало заяви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо щодо президента Володимира Зеленського.