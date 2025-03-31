Фицо опроверг свое заявление об оскорблении на главу Еврокомиссии

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словацкий политик Роберт Фицо утверждал, что во время телефонного разговора председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в его адрес, назвав его "идиотом". Однако позже премьер-министр Словакии уточнил, что это была лишь шутка.

Об этом Фицо написал в его Facebook.

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Фицо опроверг, что глава Еврокомиссии назвала его "идиотом"

Фицо сообщил о телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили введение пошлин, инициированных экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Торговая война между США и остальным миром нанесет ущерб обеим сторонам. Я проинформировал председателя ЕК, что в Словакии, учитывая высокую концентрацию автомобильного производства, мы прежде всего обеспокоены влиянием новых американских пошлин на автопромышленность", — написал словацкий премьер.

Он также отметил, что поддерживает намерение Европейской комиссии до конца вести переговоры с США по пошлинам. Кроме того, он сообщил о своем намерении обсудить с производителями автомобилей в Словакии возможные варианты развития ситуации и передать в ЕК предложения, сформированные по итогам этих консультаций.

"Надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что она якобы жестко меня раскритиковала за то, что я, как утверждает словацкая оппозиция, ничего не сделал для предотвращения введения США новых пошлин против всего мира. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция этой шутки не поняли", — заявил он.

Он также отметил серьезность эпидемии ящура в Словакии и ее потенциальные последствия для всего центральноевропейского региона. С Урсулой фон дер Ляйен он договорился совместно искать пути компенсации убытков.

Сначала Фицо пожаловался на Ляйен

Ранее Роберт Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен якобы обругала его и назвала "идиотом" во время телефонного разговора с ним. В частности, президент Еврокомиссии якобы ругала словацкого премьера за визит к Трампу.

"Урсула меня очень, очень ругала: "Роберт, что ты сделал, зачем ты так договаривался с Трампом?" Она меня полчаса ругала, мол, я полный идиот", — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо оправдал российскую агрессию против Украины. Кроме того, он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что не проводит выборы.

Кроме того, МИД Украины прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо относительно президента Владимира Зеленского.