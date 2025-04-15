Роберт Фицо считает, что имеет право ехать в Москву несмотря на угрозы со стороны ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо несмотря на негативную реакцию ЕС собираются посетить Москву. Там он хочет участвовать в праздновании 9 мая и стоять на мавзолее вместе с Путиным.

Об этом сообщает местное издание Dennik Postoj.

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Кроме того, словацкий премьер считает политическим шантажом и угрозами заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. Та заявила, что если Фицо поедет к Путину, то будет за это наказан.

"Я 9 мая еду в Москву. Предупреждение госпожи Каллас - шантаж или сообщение о том, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", — сообщил Фицо.

Кая Каллас заявила, что участие представителей государств ЕС и стран-кандидатов в праздновании 9 мая в Москве "не воспримется легкомысленно европейской стороной, поскольку Россия ведет настоящую войну в Европе".

В свою очередь Фицо заявил, что ЕС нуждается в "дискуссии о природе демократии". Он критически вспомнил, "что произошло в Румынии или Франции" и "какие неприятности творит Запад в Грузии или Сербии".

И Фицо, и президент Сербии Александар Вучич ранее объявили, что поедут в Москву.

Ранее Роберт Фицо оправдал российскую агрессию против Украины. Кроме того, он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что не проводит выборы.

Кроме того, МИД Украины прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо относительно президента Владимира Зеленского.