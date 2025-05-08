Президент Сербии Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич все же долетел до Москвы и записал видеообращение на Красной площади. Лидер Сербии объяснил свой визит в Россию.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Президент Сербии Александар Вучич прибыл в столицу России Москву, куда отправился по приглашению российского диктатора Владимира Путина на парад 9 мая. На Красной площади он решил записать видеообращение, в котором объяснил свой визит.

В своей речи Вучич заявил, что Сербия самостоятельно принимает свои решения. Таким образом он намекнул на руководство ЕС, которое ранее предостерегло сербского лидера от поездки в Россию.

"Если бы не приехал, сказали бы, что я предал Сербию, а когда приехал, скажут, что мы покинули европейский путь. Ничего из этого не правда", — сказал Вучич.

Также в видео он отметил, что уже более четырех лет не был в Москве. В частности, он отметил, что очень долго добирался в Россию из-за "таких времен в мире".

Отметим, что словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии будут единственными гостями из Европы на празднованиях 9 мая в Москве.

Ранее мы информировали о том, что премьер Словакии Роберт Фицо несмотря на негативную реакцию ЕС посетит Москву на 9 мая.

Добавим, что в ГУР МОУ предупреждали, что перед 9 мая Россия активно готовится к проведению ряда пропагандистских мероприятий в Европе и Америке.