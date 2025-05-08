Офіс Фіцо шукає авіамаршрути, аби полетіти до Москви на 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Офіс прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо шукає альтернативний маршрут до Росії. Причиною цього стало закриття повітряного простору країнами Балтії для літаків, що прямують до Москви.

Про це пише Reuters у четвер, 8 травня.

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Візит Фіцо до Москви

Фіцо є єдиним лідером країн ЄС, який планує відвідати парад на 9 травня в Москві. Також в ньому візьмуть участь понад 20 іноземних високопосадовців, у тому числі президент Китаю Сі Цзіньпін.

Вчора президент Литви Гітанас Науседа заявив про закриття повітряного простору країни для польотів Фіцо і президента Сербії Александра Вучича до Москви. Зазвичай літаки з Росії в Європу використовують повітряний простір саме Литви, оскільки у 2021 році перевізникам наказали уникати коротшого маршруту через Білорусь.

А ще один коротший маршрут — повітряний простір України, закритий з 2022 року через вторгнення Росії.

Водночас МЗС Латвії заявило, що не дозволить жодних польотів на парад до Москви, але не називало імен лідерів. А офіційні особи Естонії, яка не розташована на жодному очевидному маршруті польотів, заявили, що не отримували запитів на проліт.

Видання пише, що неможливість долетіти до Москви зриває запланований графік Фіцо, який мав взяти участь у кількох заходах увечері 8 травня в російській столиці.

А Вучич вчора був змушений летіти до Москви через Азербайджан, де його літак простояв кілька годин внаслідок атак дронів по російських аеродромах.

Нагадаємо, Вучич записав звернення на Червоній площі, в якому пояснив свій візит до Москви.

А МЗС України закликало іноземних лідерів утриматися від візиту до Москви на 9 травня.