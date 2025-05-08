Офис Фицо ищет авиамаршруты, чтобы полететь в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Офис премьер-министра Словакии Роберта Фицо ищет альтернативный маршрут в Россию. Причиной этого стало закрытие воздушного пространства странами Балтии для самолетов, движущихся в Москву.

Об этом пишет Reuters в четверг, 8 мая.

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Визит Фицо в Москву

Фицо является единственным лидером стран ЕС, который планирует посетить парад на 9 мая в Москве. Также в нем примут участие более 20 иностранных чиновников, в том числе президент Китая Си Цзиньпин.

Вчера президент Литвы Гитанас Науседа заявил о закрытии воздушного пространства страны для полетов Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву. Обычно самолеты из России в Европу используют воздушное пространство именно Литвы, поскольку в 2021 году перевозчикам приказали избегать более короткого маршрута через Беларусь.

А еще один короткий маршрут — воздушное пространство Украины, закрытый с 2022 года из-за вторжения России.

В то же время МИД Латвии заявил, что не позволит никаких полетов на парад в Москву, но не называл имен лидеров. А официальные лица Эстонии, которая не расположена ни на одном очевидном маршруте полетов, заявили, что не получали запросов на пролет.

Издание пишет, что невозможность долететь до Москвы срывает запланированный график Фицо, который должен был принять участие в нескольких мероприятиях вечером 8 мая в российской столице.

А Вучич вчера был вынужден лететь в Москву через Азербайджан, где его самолет простоял несколько часов в результате атак дронов по российским аэродромам.

Напомним, Вучич записал обращение на Красной площади, в котором объяснил свой визит в Москву.

А МИД Украины призвал иностранных лидеров воздержаться от визита в Москву на 9 мая.