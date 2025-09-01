Фіцо анонсував зустріч із Зеленським - що відомо

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про свій намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Це може статися у п’ятницю, 5 вересня.

Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським

"Протягом наступних чотирьох днів я зустрінуся з президентами Китаю, Росії та України, а також з іншими державними діячами", — сказав він.

Фіцо повідомив, що під час свого візиту до Китаю спершу проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Крім того, він стане єдиним європейським політиком, який відвідає китайський парад на честь річниці закінчення Другої світової війни.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", — поділився прем'єр Словаччини.

Фіцо не став розкривати деталі зустрічі із Зеленським, яка до цього не анонсувалася.

Нагадаємо, що Словаччина відновила практику видачі туристичних віз громадянам Росії, призупинену ще у 2022 році. Це рішення викликало жваві дискусії серед європейських партнерів країни.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову опинився в центрі критики через свої висловлювання про Україну.