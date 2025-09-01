Саміт ШОС — що Путін сказав про війну в Україні

Виступ Путіна на саміті ШОС. Фото: скриншот із відео

Виступ Володимира Путіна на саміті ШОС у Китаї виявився передбачуваним і не містив жодних нових пропозицій щодо завершення війни в Україні. Російський диктатор знову повторив звичні пропагандистські меседжі про "кризу" та втручання Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

Промова Путіна на саміті ШОС

Російський диктатор заявив, що "українська криза" є наслідком "держперевороту", який, за його словами, був спровокований західними країнами. Він наполягав, що для завершення війни необхідно "усунути першопричини" конфлікту та відновити "баланс у сфері безпеки". Путін також традиційно звинуватив НАТО в намаганні втягнути Україну в альянс.

Першопричини мають бути усунуті, а баланс у сфері безпеки відновлено. Лише тоді можна говорити про тривалий мир, вчергове сказав Путін.

Крім цього, він заявив, що "досягнуті на Алясці розуміння" нібито відкривають шлях до мирного врегулювання. Попри ці заяви, він не озвучив конкретних пропозицій щодо припинення бойових дій. Заяви Путіна практично повторюють його промови останніх трьох років.

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь підкреслював: формат тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння за участю Китаю, США та Росії не є доцільним.

Раніше ми також інформували, що Китай заявив про готовність приєднатися до миротворчої місії в Україні, але лише за умови, що розгортання контингенту відбуватиметься виключно на основі мандата Організації Об’єднаних Націй.