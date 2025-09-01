Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин в Китае сделал заявление о войне в Украине — что сказал

Путин в Китае сделал заявление о войне в Украине — что сказал

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 09:40
Саммит ШОС - что Путин сказал о войне в Украине
Выступление Путина на саммите ШОС. Фото: скриншот из видео

Выступление Владимира Путина на саммите ШОС в Китае оказалось предсказуемым и не содержало никаких новых предложений по завершению войны в Украине. Российский диктатор снова повторил привычные пропагандистские месседжи о "кризисе" и вмешательстве Запада.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Речь Путина на саммите ШОС

Российский диктатор заявил, что "украинский кризис" является следствием "госпереворота", который, по его словам, был спровоцирован западными странами. Он настаивал, что для завершения войны необходимо "устранить первопричины" конфликта и восстановить "баланс в сфере безопасности". Путин также традиционно обвинил НАТО в попытке втянуть Украину в альянс.

Первопричины должны быть устранены, а баланс в сфере безопасности восстановлен. Только тогда можно говорить о длительном мире, в очередной раз сказал Путин.

Кроме этого, он заявил, что "достигнутые на Аляске понимания" якобы открывают путь к мирному урегулированию. Несмотря на эти заявления, он не озвучил конкретных предложений по прекращению боевых действий. Заявления Путина практически повторяют его речи последних трех лет.

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь подчеркивал: формат трехсторонних переговоров по ядерному разоружению с участием Китая, США и России не является целесообразным.

Ранее мы также информировали, что Китай заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине, но только при условии, что развертывание контингента будет происходить исключительно на основе мандата Организации Объединенных Наций.

Китай владимир путин саммит війна ШОС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации