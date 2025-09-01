Саммит ШОС - что Путин сказал о войне в Украине

Выступление Путина на саммите ШОС. Фото: скриншот из видео

Выступление Владимира Путина на саммите ШОС в Китае оказалось предсказуемым и не содержало никаких новых предложений по завершению войны в Украине. Российский диктатор снова повторил привычные пропагандистские месседжи о "кризисе" и вмешательстве Запада.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Речь Путина на саммите ШОС

Российский диктатор заявил, что "украинский кризис" является следствием "госпереворота", который, по его словам, был спровоцирован западными странами. Он настаивал, что для завершения войны необходимо "устранить первопричины" конфликта и восстановить "баланс в сфере безопасности". Путин также традиционно обвинил НАТО в попытке втянуть Украину в альянс.

Первопричины должны быть устранены, а баланс в сфере безопасности восстановлен. Только тогда можно говорить о длительном мире, в очередной раз сказал Путин.

Кроме этого, он заявил, что "достигнутые на Аляске понимания" якобы открывают путь к мирному урегулированию. Несмотря на эти заявления, он не озвучил конкретных предложений по прекращению боевых действий. Заявления Путина практически повторяют его речи последних трех лет.

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь подчеркивал: формат трехсторонних переговоров по ядерному разоружению с участием Китая, США и России не является целесообразным.

Ранее мы также информировали, что Китай заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине, но только при условии, что развертывание контингента будет происходить исключительно на основе мандата Организации Объединенных Наций.